Daniele Capezzone | Catania | va cambiata la norma che blocca l' espulsione dei migranti minorenni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ma quanto imbarazzo per lo stupro di: una tredicenne aggredita da sette egiziani insieme al suo fidanzatino, con due che la violentano e gli altri cinque che assistono, non ha meritato ieri mattina nemmeno un francobollo in prima pagina su Repubblica e Stampa. E ancora – per tutta la giornata – abbiamo dovuto registrare gli eloquenti silenzi di chi per anni ci aveva inflitto comizi e impartito lezioni sul “patriarcato”, sul “corpo delle donne”, sui “diritti”. Ad esempio, a meno di nostri errori e omissioni (dei quali eventualmente saremmo lietissimi di scusarci), non risultano prese di posizione da parte di Elly Schlein. Immaginate se i responsabili di questa violenza fossero stati – a scelta – sette ungheresi, sette militanti di destra, sette naziskin: la sinistra politica e mediatica sarebbe già sulle barricate, mentre ieri ha preferito – neanche troppo ...