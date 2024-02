Dani Alves | respinta la richiesta di annullamento del processo | mercoledì la deposizione del giocatore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È stata rigettata dalla presidenza del Tribunale di Barcellona ladidela carico del calciatore, accusato del presunto stupro di una ragazza di 23 anni. Alladi– presentata dalla difesa del– si sono apposte la pubblica accusa e la parte civile, allegando che la vittima ha subito il danno di esposizione mediatica, provocato dalla divulgazione nelle reti sociali dell’identità e delle immagini della giovane, fatta dalla madre di, attualmente indagata in un altro troncone dell’inchiesta, come segnala l’agenzia Europa Press. La vittima, protetta da un paravento e con la voce distorta, è stata ascoltata in mattinata. ...