Dani Alves | al via il processo per stupro | l' accusa chiede 12 anni di carcere

È cominciato lunedì mattina nel tribunale di Barcellona il processo per stupro ai d anni di Dani Alves : la procura ha chiesto per la stella del ... (ilfattoquotidiano)

Inizia oggi il processo a Dani Alves per stupro e la difesa dell’ex difensore chiede l’annullamento : i motivi Inizia oggi a Barcellona il ... (calcionews24)

Dani Alves a processo per l’accusa di violenza sessuale : la prima foto dopo 13 mesi di carcere

Dani Alves a processo per l'accusa di violenza sessuale a Barcellona, torna a farsi vedere in pubblico. Atteggiamento dimesso per l'esterno che ... (fanpage)