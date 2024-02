Dani Alves a processo per stupro | la deposizione shock della donna | racconta i dettagli più scabrosi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nell'udienza dinanzi all'Alta Corte la 23enne che ha denunciato il calciatore ha ribadito le proprie accuse, supportate anche dalle testimonianze dell'amica che era con lei nella discoteza. La difesa diha messo in luce le parti più controversenarrazione che sarebbero in contraddizione con lo "lo stato di terrore" descritto.

Ha preso il via nella giornata di oggi a Barcellona il processo che vede coinvolta l'ex stella del Barcellona Dani Alves, accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane per i fatti ...È la richiesta avanzata dalla procura nel processo per stupro apertosi stamani a Barcellona, che vede imputato l'ex-calciatore di Barcellona, PSG e Juventus Dani Alves. Quest'ultimo è detenuto in ...