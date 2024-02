Damiano e Dove Cameron | primo red carpet insieme con bacio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 febbraio 2024) E ufficializzazione fu: ai Grammy 2024, tra il record di Taylor Swift, il ritorno a sorpresa di Celine Dion e i vari splendori e orrori da red, c’è stata anche la conferma della liason in corso traDavid dei Maneskin e l’attrice e cantante statunitense. La coppia, già paparazzata in situazioni non ufficiali, è comparsa super affiatata sul reddel Gala Pre-Grammy. Bellissimi, innamoratissimi e super complici, non hanno lesinato sguardi complici e baci a favore dei fotografi. Fonte: Getty ImagesDavid eal Gala Pre-Grammy 2024 E così, archiviata definitivamente Giorgia Soleri e smentiti i vari rumor che lo volevano intimo con qualche amica di Victoria,ha confermato la sua ...