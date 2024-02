Damiano e Dove Cameron non si nascondono più | primo red carpet insieme con bacio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non ci sono più dubbi e il redper il gala pre-Grammy è stata l’occasione giusta per dirlo al mondo intero:David esi amano. Complici, innamorati, divertiti: così si sono mostrati ai flash dei fotografi che li attendevano al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. Lo scatenato frontman dei Måneskin e la cantante-attrice – resa celebre dalla serie tv Schmigadoon – hanno condiviso davanti a tutti unper l’evento Grammy Salute to Industry Icons in onore di Jon Platt che si è tenuto nella serata californiana di sabato 3 febbraio. La storia trava avanti già da un po’ di tempo: le prime segnalazioni della liaision tra il musicista e larisalgono a novembre scorso. Lei è stata pizzicata mentre lasciava ...