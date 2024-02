Dalma e Diego

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un’immagine non è mai soltanto un’immagine, è contemporaneamente ciò che vediamo davanti ai nostri occhi – che si tratti di un filmato, di una fotografia, di un disegno – ed è anche ciò resta fuori dal campo visivo: la sottrazione decisa dal fotografo, dal regista, dal fumettista. Esattamente là, in quello che non vediamo, si inseriscono il nostro immaginario, le nostre memorie, il nostro pensiero laterale. Guardiamo una fotografia, magari a una mostra, e superiamo la cornice, diventiamo quel seppiato forse risalente agli anni ’30, il bianco e nero, il colore smorto o troppo acceso. Noi partecipiamo. Del resto, succede anche quando si legge e, in maniera particolare, succede quando leggiamo poesia. Tutto l’accaduto che la poeta o il poeta hanno lasciato fuori prima del verso iniziale o dopo il punto della chiusa non ci riguarda, là in quello spazio noi ci sovrapponiamo come il migliore ...