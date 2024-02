Dall’oratorio all’ospedale Lancia una scarpa al mister perde l’equilibrio e si ferisce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un caso che purtroppo si aggiunge ai tanti che già le cronache locali e nazionali ci raccontano. Questa volta però l’epilogo è un po’ diverso perché l’aggressione all’allenatore avversario, per mano di un genitore rischia di costargli carissima. Il tentativo dire unacontro ilgli provoca infatti una caduta che costringe un’ambulanza a intervenire e trasportarlo in ospedale. È quello che è accaduto ieri mattina allo stadio Virgilio Oleotti di Melegnano al termine della partita tra Real Melegnano e Laudense Ausiliatrice, formazione appartenente a un oratorio di Lodi, nel Girone A della categoria Under 17 provinciale di Lodi. Veniamo ai fatti. Si gioca a Melegnano la sfida del Real Melegnano e Laudense Ausiliatrice, prima contro seconda, visto che i padroni di casa guidano la classifica con 26 punti e i ...