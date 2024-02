Dalle offerte di lavoro agli aiuti alle imprese Apre lo sportello delle opportunità gratuite

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sarà operativo da oggi lo sportelo Opportunity, che l’Amministrazione comunale di Limbiate mette a disposizione dei cittadini eper diffondere leprofessionali, di studio, di sostegno economicoche sono presenti a livello locale, nazionale ed internazionale. Si tratta di un’iniziativa avviata in collaborazione con il Consorzio Desio Brianza. "Informare i cittadini e lesui processi di internazionalizzazione è un’azione essenziale per restare al passo con i tempi e promuovere il senso di appartenenza e la partecipazione attiva dei cittadini, elementi necessari a costituire e sostenere l’identità europea – spiega il sindaco Antonio Romeo –. È inoltre un impegno dell’Amministrazione comunale verso i più giovani, nella convinzione che questo ...

Bollettino Excelsior , in Umbria a novembre 4mila 900 assunzioni offerte dalle imprese. In questo mese il record di sempre anche se la regione è un po’ ... (giornaledellumbria)

Fabriano (Ancona), 30 gennaio 2024 – Entra in chiesa durante il funerale e, fingendosi addolorato per la scomparsa del defunto, arraffa le offerte ... (ilrestodelcarlino)

I galleristi bolognesi sono soddisfatti delle vendite alla fiera d'arte. Le opere di artisti giovani e di Concetto Pozzati hanno attirato l'interesse dei visitatori, anche se mancano collezionisti ...Una nuova epicaavventura nata dalla linea di giocattoli anni '80 prodotta dall’americana Hasbro e dalla giapponese Takara Tomy, che nel corso degli anni ha ispirato cartoni animati, fumetti, film e ...Transformers - Il Risveglio: Nuova Epica Avventura dei Robot in Azione su Sky e NOW, Arriva TRANSFORMERS - IL RISVEGLIO lunedì 5 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno in streaming su NOW e disponibile ...