Dal Ticino al Garda Natura | arte e storia Lo stile inconfondibile di una terra laboriosa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quello che c’è. E quello che ci sarà. Perché guardare al futuro è genetica e non ha niente a che vedere con la frenesia o la pretesa di prenotare il tempo che deve ancora arrivare. Per dirla correttamente, è un misto di sapienza e di ottimismo, di consapevolezza ma anche di. Proprio il profilo che la Lombardia considera quasi identitario e che verrà proposto alla Bit 2024, occasione perfetta per prendersi i riflettori davanti a pubblico e operatori che a Milano si daranno appuntamento tra domani e mdì all’Allianz MiCo e che al Padiglione 3 avranno modo di visionare il tanto che può offrire questo pezzo d’Italia che ha appena chiuso il 2023 con numeri record in termini di accoglienza e che sembra decisa a insistere sulla propria immagine di destinazione forte del turismo leisure, business e commerciale. Più esplicito che allusivo il ...