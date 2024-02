Dal Mar Rosso un brutto scherzo alla crescita Il monito dell’Ocse

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quanto può costare al mondo la crisi nel Mar? Non è certo un mistero che gli attacchi alle grandi compagnie di navigazione siano un potenziale innesco per una nuova esplosione dei prezzi. Anzi, forse è già troppo tardi. L’Ocse, nell’aggiornare le sue previsioni per l’economia globale, ha provato a fare due conti. Gli attacchi dei miliziani islamisti Houthi alle navi nel Mar“se persistenti, potrebbero aggiungere fino a 0,4 punti percentuali all’inflazione dei prezzi nell’area Ocse per la fine dell’anno”, è la stima dell’Organizzazione parigina. D’altronde, l’impossibilità di utilizzare i canale di Suez, dovendo usare la rotta alternativa che doppia il Capo di Buona Speranza, ha poi rilevato la capo economista, Clare Lombardelli, fa aumentare i tempi di viaggio per navi e petroliere di 10-14 giorni. “I costi ...