Da lotta all' evasione 24 | 7 miliardi nel 2023 | 4 | 5 in più

Variano tra 124 e 154 kg pro capite all’anno, comportando un costo economico elevato ...Tuttavia, in contrasto con questa realtà, cresce il numero di persone in Italia che lottano per avere ...Lo spreco alimentare non riguarda soltanto le famiglie, ma si estende lungo tutta la filiera produttiva, dalle perdite in campo agli sprechi nell'industria e nella distribuzione, con oltre 4 milioni d ...In occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro lo spreco alimentare, giunta alla sua undicesima edizione, il ministro spiega che "quando parliamo di lotta allo spreco siamo pienamente all ...