Cyberbullismo | Paramount crea iniziativa a scuola

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’allarme è sempre lo stesso. Ma oggi ilrappresenta una minaccia ancora più preoccupante. Secondo l’Osservatorio che si occupa del disagio giovanile, sulla base di una ricerca nelle scuole italiane, almeno un adolescente su cinque è stato vittima di bullismo o. Proprio per questo Super!, brand di intrattenimento diItalia dedicato a bambini e ragazzi, ha inaugurato un’da perseguire in ambito scolastico. Infatti, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il, mercoledì 7 febbraio, è stato organizzato un incontro con gli studenti all’istituto primario Carla Fracci di Milano. Ad essere protagonista, sarà lator pugliese Iris Di Domenico, talent della Stardust House, per registrare 5 videoclip che ...