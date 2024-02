Cultura | “La donna della bomba atomica” di Gabriella Greison presto in libreria

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – Un romanzo e uno spettacolo teatrale per raccontare la vita di Leona Woods, la più giovane scienziata ad aver preso parte al ‘progetto Manhattan’, la cui storia è stata per decenni dimenticata. È questo l’ultimo lavoro di, fisica, divulgatrice scientifica, attrice e scrittrice, che, a partire dal 20 febbraio, torna in

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - “Un progetto che mira a far riscoprire il patrimonio culturale e storico passato, in questo caso dalle Ferrovie. Queste ... (liberoquotidiano)

Il presidente alla presentazione de “La vita in movimento dal 1877”: "Da sempre punto di aggregazione delle città" “Un progetto che mira a far ... (sbircialanotizia)

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – ?Un progetto che mira a far riscoprire il patrimonio culturale e storico passato, in questo caso dalle Ferrovie. Queste ... (calcioweb.eu)

Un romanzo e uno spettacolo teatrale per raccontare la vita di Leona Woods, la più giovane scienziata ad aver preso parte al ‘progetto Manhattan’, la cui storia è stata per decenni dimenticata. È ques ...JESI - Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno ulteriormente intensificato i controlli, sia al fine di contrastare reati in materia di sostanze stupefacenti ...Io non credo che in Italia sia vigente il patriarcato o che sia dominante la cultura dello stupro, della violenza, della sopraffazione della donna ...