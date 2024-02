Crollo Lazio a Bergamo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Altro che visita al centro sportivo di Formello del presidente Lotito per caricare la squadra, altro che le dichiarazioni del diesse Fabiani per ribadire l'inutilità di rinforzare la squadra, qui ci vuole l'elettrochoc. Lasi ritrova al nono posto dopo essere stata presa a pallonate dall'Atalanta, ora quarta, distante cinque punti dai biancocelesti. Il 3-1 finale è benevolo per un gruppo spento e demotivato con uomini simbolo ormai in declino (Luis Alberto e Felipe su tutti), Sarri sempre troppo legato a uno spartito che il gruppo non riesce più a interpretare. De Ketelaere, doppietta a parte, ha distrutto la difesa dellache pure finora aveva tenuto Immobile & Co. a ridosso dei posti europei. Ma se i big non riemergono dal loro torpore e i nuovi (Isaksen e Castellanos soprattutto) non fanno qualcosa di meglio, ecco spiegata l'attuale ...