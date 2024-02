Crisi Tecopress | licenziamenti ritirati | via libera agli ammortizzatori sociali

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ferrara, 5 febbraio 2024 – Finalmente una schiarita nella dura lotta dei dipendenti delladella provincia di Ferrara: a 72 dei 170 dipendenti, infatti, era arrivata una letta di licenziamento in tronco. E ora – con la mediazione della Regione – possono tornare a sperare nel futuro: per loro verranno infatti attivate le procedure per attivare gli, con lo scopo di sostenere in qualunque caso il reddito di coloro che si ritroveranno disoccupati. L'accordo Al termine dell'incontro in Regione a cui hanno partecipato proprietà, sindacati e lavoratori è stato siglato un verbale, attraverso il quale laa Dosso di Sant’Agostino garantirà il ritiro di tutti i 72annunciati per tutto il periodo di validità degli...

