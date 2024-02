Crisi nel Mar Rosso | l’esperto spiega le conseguenze degli attacchi Houthi e il ruolo che avrà l’Italia

"Se per arrivare da questa parte del Mediterraneo bisogna circumnavigare l'Africa, ciò determina un costo maggiore per gli operatori, che può ... (today)

Catene e ipocrisie : nelle carceri italiane situazioni anche peggiori

Le condizioni in cui Ilaria Salis è detenuta da quasi un anno in Ungheria non sono sicuramente degne di un Paese civile. Come ha denunciato il ... (iltempo)