Crisi ambientale | futuro a rischio per bambini e adolescenti A dirlo Unicefi e CIDU Il ruolo della scuola

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha lanciato un messaggio inequivocabile: è indispensabile affrontare immediatamente leambientali per salvaguardare i diritti dei più giovani. Carla Garlatti, magistrata e Garante per l'infanzia e l'adolescenza, enfatizza la necessità di agire ora per prevenire unper. Con il sostegno di Unicef e, ha promosso la traduzione e diffusione del Commento generale n. 26 dell'ONU, rendendolo accessibile anche ai più giovani. L'articolo .