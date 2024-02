Crac Ifil | il 14 febbraio verdetto per Piero De Luca e altri 5 imputati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProcesso, la sentenza dovrebbe arrivare il 14. Con l’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta, pendono sei richieste di condanna per gli. Tra loroDe, deputato Pd e figlio del governatore campano Vincenzo De. Al tribunale di Salerno oggi l’udienza ha visto una replica del pubblico ministero. Tra 9 giorni la fine della discussione, con le ultime arringhe difensive. Poi dovrebbe esserci ildei giudici della prima sezione penale. In precedenza, si sono registrati i patteggiamenti di Mario Del Mese (pena sospesa di 7 mesi di reclusione), e del cognato Vincenzo Lamberti (pena sospesa di un anno e sei mesi). Lo scorso ottobre, il pm Francesco Rotondo ha chiesto di condannare a due anni e due mesi ...