CPR Ponte Galeria | 14 arresti per disordini e aggressioni Indagini sulla morte del migrante

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Rivolte al CPR dia Roma: azioni di guerriglia dei migranti dopo ladel giovane Ousmane Sylla. Militare dei Carabinieri al CPR di– IlCorrieredellacittà.comGiornata d’inferno dentro il CPR di, a Roma. Dopo ladelguineano Ousmane Sylla, la rabbia degli ospiti interni al Centro di Permanenza per il Rimpatrio è esplosa in un atto di guerriglia all’interno dei locali dello stesso sito. Solo nella giornata di ieri, le forze dell’ordine – tra Polizia di Stato e Carabinieri – sono dovuti intervenire per sedare a fatica tre rivolte dentro il CPR. La rivolta all’interno del CPR diIl primo tumulto si è verificato intorno alle prime ...

Si è scatenato il caos nel Centro di permanenza per il rimpatrio di via Cesare Chiodi a Ponte Galeria , Roma , dopo che intorno alle 6 di oggi un ... (tg24.sky)

Roma, 5 febbraio 2024 -Un 22enne originario della Guinea si è tolto la vita ieri nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria in ... (ilfaroonline)

Sarebbero 14 i cittadini fermati per gli scontri avvenuti nel ieri Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria a Roma, dopo il suicidio del giovane migrante di 22 anni, originario della ...(LaPresse) Disordini nel pomeriggio al Cpr Ponte Galeria di Roma, dove questa mattina