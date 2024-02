Costanza Caracciolo festeggia la vittoria dell’Inter accanto a Vieri | “Domenica

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A San Siro per assistere alla sfida tra Inter e Juventus, l'ex velina si è goduta in prima fila la partita con il marito

Sensualità alle stelle e bellezza che lascia tutti senza fiato, con un sensuale look Costanza Caracciolo manda il web totalmente in tilt. Sono ... (sportnews.eu)

Costanza Caracciolo si è goduta insieme al marito, la vittoria dell'Inter - la squadra per la quale tifa - in prima fila a San Siro. Ed era la vittoria contro la Juventus che per i nerazzurri è valsa ...Il cambio look di Federica Nargi è pazzesco. La nuova acconciatura le dona particolarmente, è bellissima, chic e raffinata.Federica Nargi, la verità dopo 20 anni: le immagini che chiariscono se la celebre showgirl sia rifatta o meno.