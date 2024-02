Costantino para un rigore Un punto per i ramarri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) sant’agostino 0 diegaro 0 :, D’Agata (36’ Ceneri), Roda, Fiorini, Iazzetta, Cantelli, Lenzi, Schiavon (46’ Figliomeni), Gherlinzoni (75’ Matta), Lodi, Boreggioè (86’ Guerzoni). All. Cavallari. DIEGARO: Foiera, Sylla, Fusaroli (56’ Cangini), Pertutti, Bartoletti, Magi, Morganti, Sankhare, Diop (68’ Sow), Louati, Cicognani. All.: Cucchi Arbitro: Riccardi di Rimini Note: ammoniti D’Agata, Louati, Bartoletti, Cantelli, Iazzetta.salva il Sant’Agostino contro il Diegaro, dopo un primo tempo anonimo e una ripresa più intraprendente, ma senza trovare la via della rete. Il primo tiro in porta è del Diegaro all’8 con Sankhare, facile presa di. Un sussulto alla gara arriva dai romagnoli al 29’ direttamente su punizione da fuori area di Louati, conclusione che termina a lato. Al 31’ tra le file del ...