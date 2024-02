Cossiga con Mambro e Fioravanti | i parenti delle vittime della strage | “Incontri riprovevoli”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bologna, 5 febbraio 2024 – “Che Francescoavessecon terroristi, sia neri sia rossi, era già in parte emerso. A parer mio quello era un comportamento abietto, da parte di un presidenteRepubblica, ma ciò non di meno era noto. Certo, che ora lo dica la figlia pubblicamente rende tutte le voci più ‘affidabili’, ma non c’è alcuna sorpresa". Così Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione per i familiaridel 2 agosto 1980, commenta quanto rivelato al CorriereSera da Anna Maria, la figlia del presidente morto nel 2010, che ha raccontato di avere una volta trovato nel salotto di casa Francescae Giusva– entrambi ...