Così Milano traina il boom

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non avrà un proprio stand all’interno della Bit. Ma è la città ospitante, destinata quindi a giocare in casa, perché gran parte dei tanti operatori e buyer che da tutt’Italia e da mezzo mondo presenzieranno alla Borsa Internazionale del Turismo alla fine soggiorneranno in larga parte a. Che ha contribuito largamente alturistico del 2023 se è vero che nell’anno appena passato ha registrato 8,5 milioni di arrivi (11,5 milioni nell’area metropolitana) con un significativo +25% rispetto al 2022, imponendosi come il più positivo di sempre nell’ambito del turismo, a distanza quasi siderale dal 2019 che pure aveva chiuso con la ragguardevole cifra di 7,5 milioni di arrivi (10,8 nell’area urbana). Annata speciale, quella attuale, che servirà a scaldare le aspettative in vista dei Giochi Olimpici e ParalimpiciCortina del ...