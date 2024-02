“Così io esco dal Grande Fratello” L’annuncio di Letizia destabilizza tutti nella casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024), la minaccia diPetris.si continua a discutere su quanto avvenuto a Giuseppe Garibaldi. Il suo malore improvviso ha gettato i concorrenti nel panico, anche se recentemente il GF ha informato: “Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalladiper sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile”. In tanti pensano che già oggi, lunedì 5 febbraio, il collaboratore scolastico possa rientrare. Tuttavia nel frattempo sono successe ovviamente anche altre cose, come ad esempio il ‘tradimento’ di Stefano Miele nei confronti di Beatrice Luzzi. Lo stilista ha infatti dichiarato ad Anita di ...