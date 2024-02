Cosa non si può fare in garage? Nove cose che sono assolutamente illegali

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il nostro amato. Ci passiamo tanto del nostro tempo libero. Ma attenzione, ciche non possiamoIl, spesso trascurato, si rivela essere un componente essenziale delle nostre abitazioni, un vero e proprio spazio multifunzionale capace di adattarsi alle esigenze più disparate. Cialcune attività vietate in– (cityrumors.it)Non più relegato al solo parcheggio dell’auto, ilsi è trasformato in un luogo dinamico, in cui convergono molteplici attività. Non per questo, però, dovete pensare di poterciqualsiasidentro. Ecco leattivitàvietate. Non più confinato alla sua funzione primaria ...