Cosa è successo a Sofia Goggia | grave infortunio e Coppa del Mondo di discesa verso l’addio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si era in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della FISI e la notizia è sicuramente importante e seria dal punto di vista sportivo. Come riportato dalla FISI: “e’ stata sottoposta presso la Clinica La Madonnina di Milano ad una TAC e a una risonanza magnetica che hanno evidenziato una frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra, le quali saranno ridotte chirurgicamente nel corso del pomeriggio. L’operazione verrà effettuata dal dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio“. Allenandosi in gigante sulla pista Casola di Pontedilegno, un’inforcata a una porta con la gamba destra avrebbe causato l’descritto. Non resta che attendere ...