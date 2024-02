Cortellesi sbanca anche il Festival di Goteborg

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il film di PaolaC’è ancora domani vince il premio del pubblico come “miglior film internazionale“ alFilm, il più grandedi cinema dei Paesi Nordici. Il premio è stato conferito in seguito alla votazione del pubblico che ha riempito le sale per vedere la pellicola.è venuta aper presentare il film che uscirà nelle sale in Svezia il 1° marzo. La votazione popolare attesta che il film sta avendo grande successo internazionale.