Corsico | esplosione sventra un palazzo al sesto piano | illese le due persone all’interno Il video dei vigili del fuoco

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un’, la mattina di lunedì 5 febbraio, hato un appartamento aldi una palazzina in via Montello, a(Milano). Al momento della deflagrazione, che ha abbattuto i muri perimetrali dell’abitazione, erano presenti in casa due, rimaste. Sul posto sono intervenute due squadre deidel, che hanno fatto evacuare l’edificio. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

