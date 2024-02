Corsico | esplosione in un appartamento di via Montello | sventrata la facciata del palazzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(Milano), 5 febbraio 2024 – Una tremendasi è registrata lunedì mattina a, hinterland sud-ovest di Milano, in undi via, all’angolo di via Fratelli Di Dio. Unal sesto piano del complesso è andato distrutto: lanon esiste più. In corso l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Non ancora noto il numero di eventuali feriti anche se sembrebbe che l’fosse vuoto al momento della deflagrazione. Ingenti i danni, ignote al momento le cause dell’incidente.