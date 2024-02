Corsico | esplode appartamento in via Montello | salve per miracolo due persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(Milano), 5 febbraio 2024 – Una tremenda esplosione si è registrata lunedì mattina a, hinterland sud-ovest di Milano, in un palazzo di via, all’angolo di via Fratelli Di Dio. Unal sesto piano del complesso è andato distrutto: la facciata non esiste più e in strada sono piovuti violentemente detriti e calcinacci. Tragedia sfiorata Da una prima ricognizione, all’interno dell’abitazione c’erano dueche sono rimastesamente illese. In corso l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area: cinque i mezzi arrivati da Milano con 25 uomini in azione. Il bilancio Ingenti i danni causati dell’incidente che ha costretto all’evacuazione del condominio al fine di mettere in sicurezza l'area e verificare la staticità ...