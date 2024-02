Corriere dello Sport – “Su Zielinski…” Poi la battuta su De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 2024-02-04 22:51:49Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: MILANO – Testa al presente ma anche al futuro per Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter che poco prima della sfida scudetto contro la Juve a San Siro ha parlato anche di mercato in vista della prossima stagione. Marotta su Zielinski e De“Zielinski? L’anno prossimo l’Inter giocherà ancora più competizioni, avremo il Mondiale per Club – ha detto Marotta ai microfoni di Dazn a ridosso del derby d’Italia –. Quindi stiamo cercando di fare una rosa ancora più competitiva. Non vogliamo 11 titolari, vogliamo tutti co-titolari. Abbiamo il dovere di perseguire opportunità come Zielinski. Se riusciremo a tesserarlo lo faremo, altrimenti no. Ma ha tutte le qualità, le skills, per far parte della rosa dell’Inter”. Così invece si è espresso ...