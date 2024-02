Coppa Italia 2023 2024 | il programma delle semifinali | date | orari e tv

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ufficiali per ledi. Alle 21:00 di martedì 2 aprile Juventus e Lazio scenderanno in campo per la gara di andata all’Allianz Stadium, mentre il ritorno è inper martedì 23 aprile allo stadio Olimpico alle 21:00. Mercoledì 3 aprile alle 21:00 avrà luogo il primo confronto tra Fiorentina e Atalanta, prima del secondo atto inal Gewiss Stadium alle 21:00 di mercoledì 24 aprile. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.di andata Martedì 2 aprile Ore 21.00 JUVENTUS-LAZIO Mercoledì 3 aprile Ore 21.00 FIORENTINA-ATALANTAdi ...

