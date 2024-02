Coppa Davis 2024 | il Belgio elimina la Croazia | successo rocambolesco per l’Argentina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si chiude il weekend di play-off die si hanno tutte le squadre alla fase a gironi di settembre. Giornata in cui ci sono state delle sorprese, ma anche delle conferme che non hanno disatteso le aspettative. Il risultato che spicca è indubbiamente il 3-1 delin casa dellasul cemento indoor di Varazdin. Dopo il pareggio della prima giornata con ildi Bergs su Cilic e quello di Ajdukovic su de Loore, la grande sorpresa è stata la caduta del doppio Dodig/Pavic per mano di Gille/Vliegen: i belgi si sono imposti in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 7-6(4) in 2 ore e 28 minuti di gioco. Ajdukovic non è riuscito a portare tutto al singolare decisivo, perdendo contro Zizou Bergs per 6-1 7-5: gran colpo della squadra di van Herck. Nessun problema invece per quanto riguarda ...