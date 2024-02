Conte sferza il Pd | “Oggi c’è un rapporto alla pari | non possiamo permetterci ambiguità”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, prova a mettere le cose in chiaro e lancia un messaggio al Pd. Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera: “C’è un gioco a scaricare sul Movimento la responsabilità di non favorire la nascita di una coalizione. Vogliamo solo discutere e non ci allineiamo al Pd. La verità è che mentre noi abbiamo fatto chiarezza al nostro interno, tra loro esistono molte anime. E quando un giorno arriverà il voto politico non”, afferma l’ex presidente del Consiglio. Secondo, “nel Pd esiste ancora, in alcuni, un riflesso condizionato. La memoria di un passato in cui quel partito aveva una vocazione maggioritaria e una pretesa egemonica.non funziona più lo schema dei satelliti che ruotano attorno a loro. ...