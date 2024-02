Conte al Milan? Zazzaroni | “Soluzione praticabile Ecco perché”

Il Milan continua a faticare, ma i risultati in campionato stanno ...all'orizzonte, niente meno che Antonio Conte. Ma l'attuale guida tecnica del "Diavolo", parlando proprio dei tanti rumors sul suo ...Nome a sorpresa per la panchina del Milan che, dopo Thiago Motta e Conte valuta un altro profilo in Serie A. Sembra essere fortemente a rischio la posizione di Stefano Pioli alla guida del Milan: il ...L’opinionista Giancarlo Padovan ritiene che i rossoneri non possano in nessun modo rientrare nella lotta Scudetto. Giancarlo Padovan a Sky Sport ha detto la sua sul momento attuale del Milan criticand ...