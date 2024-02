Conte affonda le speranze di Schlein E guarda già al dopo Elly

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Per chi ha ancora poco chiara la situazione, basta leggere l'intervista dial Corriere della Sera: il centrosinistra non s'ha da fare. Fino alle europee, almeno. Ieri, sul quotidiano di Via Solferino, il leader del Movimento 5 Stelle è stato molto chiaro e a fotografare la situazione è sufficiente l'attacco del colloquio: “nel Pd- spiega - esiste ancora, in alcuni, un riflesso condizionato. La memoria di un passato in cui quel partito aveva una vocazione maggioritaria e una pretesa egemonica. Oggi non funziona più lo schema dei satelliti che ruotano attorno a loro. Oggi c'è un rapporto alla pari”. Andando avanti con la lettura, s'incappa in un “non possiamo nasconderci le differenze, anzi proprio su queste serve un chiarimento”. E poi,aver elencato una serie di temi dirimenti (guerra, “questione morale”, transizione ecologica”) ...