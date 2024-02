Consumate gente consumate per dare uno schiaffo a Lagarde

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Esprimersi in favore del consumismo in tempi di crisi è davvero di grande inattualità. Tuttavia, non ci rimane che quello. Nel consumo l’uomo contemporaneo ritrova sé stesso, la sua ragion d’essere. Consumare libera endorfine, allieta i sensi e alleggerisce lo spirito. E poi, in questo mondo postmoderno in procinto di ritornare alle barbarie premoderne, è l’unico modo per sopravvivere senza impazzire. La macchina capitalistica si alimenta di consumi. Poca produzione, tanto consumo, soprattutto immateriale. Materiali o smaterializzati che siano, ognuno deve fare la propria parte per concorrere alla salute collettiva mettendo in circolo una ricchezza che non possiede. Consumare aude! Abbiate il coraggio di consumare! Facciamo felici i pochi imprenditori che non producono in altri paesi e anziché buttare denaro in orrende merci cinesi e così implicitamente sostenere le azioni degli ...