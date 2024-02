Consob | la capitalizzazione di Borsa ai livelli pre-Lehman

(Di lunedì 5 febbraio 2024)diin crescita del 20,5% per Piazza Affari nel 2023 rispetto all'anno precedente. Il listino di Milano si riporta con ciò aidi prima della grande crisi finanziaria del 2008 e del fallimento della bancaBrothers. È uno degli elementi che emergono dall'ultimo Bollettino statistico della, che offre una fotografia delle società di diritto italiano quotate alladi Milano. Il valore complessivo di mercato delle azioni in Piazza Affari è salito a fine 2023 a 574 miliardi di euro (dai 476 di fine 2022). Al 31 dicembre 2023 il rapporto/Pil (secondo i dati preliminari Istat) è cresciuto al 28% dal 24% di un anno prima. Includendo anche i dati di Euronext Growth Milan (Egm), la piattaforma di negoziazione ...

