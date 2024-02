Conguaglio IRPEF sull’assegno INPS | a febbraio possibile trattenuta rateizzata sulla pensione

Il lavoratore può decidere di presentare il modulo di rinuncia per il trattamento integrativo (bonus Renzi) e percepirlo, se spetta, a conguaglio in sede di 730. Ecco come si compila il modulo.Febbraio 2024 ha portato con sé importanti sfide per i lavoratori della scuola in Italia, con riduzioni significative negli stipendi dovute al conguaglio fiscale annuale e all’attuazione delle nuove ...Riforma Irpef: pensioni in aumento a partire da aprile La Riforma ...aumento per gli aventi diritto arriverà solo a partire dal prossimo aprile, con tanto di conguaglio relativo ai primi tre mesi del ...