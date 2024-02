Conferenza stampa Sanremo 2024 | Amadeus | “Festival meloniano? Io sono libero”

Ecco il racconto in diretta minuto per minuto della conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2024 con Amadeus e i vertici RAI Ore ... ()

Manca pochissimo alla partenza del Festival di Sanremo 2024: dal roof dell’Ariston, che dopo la pandemia torna la zona operativa centrale dei giornalisti, il conduttore e direttore artistico Amadeus ...Accardi (ds Empoli) sulla cessione di Baldanzi: La cessione Abbiamo fatto il bene del ragazzo e della società - A.S. Roma - A distanza di pochi giorni dalla cessione di Tommaso Baldanzi all' AS Roma ...14.12 Meloni: "Serve stabilità,basta inciuci" "Sono contenta che lavorando si sia ar- rivati a una formulazione più chiara del premierato. E' in assoluto la madre di tutte le riforme". Così la premier ...