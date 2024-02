Concorso Camera dei Deputati | boom di domande

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 5 febbraio 2024) per 125 posti d’oro alladei. Montecitorio si appresta ad assumere 100 assistenti parlamentari e 25 consiglieri. Laha indetto due concorsi pubblici, per esami, per la copertura di: 100 posti di Assistente parlamentare (bando); 25 posti di Consigliere parlamentare (bando). Requisiti generali cittadinanza italiana; età non superiore a 40 anni per ilda Assistente parlamentare, e 47 anni per ilda Consigliere parlamentare; idoneità fisica all’impiego ; godimenti dei diritti politici; assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione. Per i requisiti completi ...