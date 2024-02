Concorso alla Camera dei Deputati | 125 i posti di lavoro offerti | stipendi da capogiro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È uscito il bando per entraredei: 125disponibili tra assistente e consigliere parlamentare. Foto di un assistente parlamentare (creditse Concorsi) – IlCorrieredellacittà.comTorna ilper accederedei, con il bando aperto per 125all’interno del Parlamento Italiano. A fare notizia, come sempre, glialtissimi garantiti ai lavoratori, che da più testate giornalistiche vengono definiti come da. Andiamo a vedere insieme come sarà composto questo nuovo bando per Montecitorio.per lavoraredeiIl bando di ...