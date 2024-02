“Con le buone o le cattive…” La minaccia di Maduro

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

"Vinceremo con leo con le cattive", diceaprendo la campagna elettorale per le presidenziali in Venezuela "La squadra vince. Vinceremo con leo con le cattive", ha dettoa un evento per celebrare il 32° anniversario del fallito colpo di stato del 4 febbraio 1992 dell'ex presidente Hugo Chavez (1999-2013). Secondo un accordo di ottobre firmato a Barbados tra il regime e l'opposizione, le elezioni si sarebbero dovute tenere nella seconda metà del 2024 con la presenza di osservatori internazionali. Inoltre, il sistema giudiziario doveva consentire al candidato scelto dall'opposizione María Corina Machado di partecipare. Tuttavia, la Corte Suprema diha confermato la sua squalifica per 15 anni scorsa settimana.