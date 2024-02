Compagnoni | «Inter nettamente più forte di tutti! Non solo per il +4»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pernon ci sono più dubbi: sarà l’a vincere la Serie A 2023-2024. L’1-0 di ieri sera nel derby d’Italia contro la Juventus, per il giornalista, ha tanto il sapore di una sentenza. TUTTO DEFINITO – Il commento di Maurizioa Sky Sport 24: «ormai irraggiungibile? Se parliamo di scudetto è ovvio, nonper i quattro punti e la partita da recuperare ma anche per il gioco. Finché l’aritmetica non la condanna la Juventus ci deve credere, ma mi pare che quest’anno l’siapiùdi tutte. Sarebbe ingiusto dire che il campionato è finito per la corsa scudetto, però se dovessi puntare 10 euro per una squadra che non sia l’farei fatica a puntarli. Il Milan non è in bilico, perché ha un ...