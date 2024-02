Come votare | sito e tagliandi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Carlino ha deciso di dare voce ai bolognesi e ai propri lettori. Per renderlo possibile, qualche settimana fa, ha ideato il sondaggio ad hoc sulla ’Città 30’. Fiumi di commenti, adesioni e votazioni hanno seguito quest’idea, che si concretizza in un semplice questionario. Che, cosìl’informazione, vuole essere disponibile sia in formato cartaceo sia in maniera digitale, che ha già avuto molto successo, raccogliendo oltre 6.500 risposte. Masi fa a partecipare? È possibile ritagliare e compilare l’appotagliando che trovate in questa pagina. Sopra basterà sbarrare la casella con la preferenza indicata, ’sì’ o ’no’, per dire la propria sul progetto. E, nello spazio appo, è possibile anche avanzare considerazioni, consigli e suggerimenti sumigliorare il progetto o su cosa proprio ...