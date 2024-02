Come trattare rapidamente le labbra screpolate

PADOVA - Rissa tra una ventina di ragazzi con tanto di tirapugni e spray al peperoncino, e per cosa? Per "il possesso" del campetto di basket in ... (ilgazzettino)

Nota anche Come dermatofitosi, la tigna è un disturbo cutaneo molto comune nei cani che consiste in un’infezione funginea altamente trasmissibile ... (dilei)

Macron senza scrupoli per favorire Infantino. Voleva trattare la Fifa come l’Unesco (Süddeutsche)

No, Infantino non trasferirà la Fifa in Francia. O, almeno, non potrà godere dell’esenzione fiscale che il governo Voleva approvare ad hoc. Poco ... (ilnapolista)