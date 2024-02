Come riconoscere una truffa via sms | i consigli per non farvi rubare tutti i soldi sul conto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Spesso gli hacker inviano sms per indurre gli utenti a condividere password, dati, o il numero della carta di credito per svuotare i conti. Nonostante le frodi siano diventate sempre più sofisticate ci sono delle regole per non cadere nella trappola.