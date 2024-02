Combinata nordica | “Jarl Magnus il Magnifico” Riiber ‘balla da solo’ A Seefeld riscrive la storia | ma non è finita qui…

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ha alzato nuovamente l’asticella, portandola a una quota mai toccata in precedenza. Tra venerdì e domenica, il norvegese ha dominato la scena nel Triple di, disputatosi peraltro in condizioni climatiche probanti, a causa delle alte temperature che hanno reso durissima la parte di sci di fondo. Un valore aggiunto per chi, nella, fa la differenza soprattutto nel salto. Non è però questo il nocciolo della questione, bensì il fatto che il ventiseienne di Oslo abbia finalmente eguagliato il primato di 7 vittorie consecutive stabilito da Hannu Manninen nel gennaio 2006. Incredibilmente, per ben quattro volte lo scandinavo si era fermato a quota 6 affermazioni di fila, rimanendo a un passo dal pareggiare il record. “Buona la quinta!” esclamerebbe ...

