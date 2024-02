Colpo da Record alla Dyloan Bond Factory | Ladri Rubano oltre 170 Giubbotti di Lusso per 75 000 Euro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Chieti - Un impressionante furto di abiti diè stato perpetrato presso lo stabilimento della, situato a Villamagna, Chieti Scalo. I malviventi hanno fatto irruzione nell'azienda specializzata in ricerca, sviluppo, innovazione e produzione nei settori della moda, dell'arte e del design, portando via un bottino di170di prestigiose marche, tra cui Hermès ed Ermenegildo Zegna, per un valore stimato di quasi 75.000. L'azione criminale, al momento sotto le indagini dei carabinieri, suggerisce la possibilità che il furto sia stato commissionato, poiché isembrano essere stati ben informati e mirati nel selezionare gli articoli da asportare. L'evento è avvenuto presso lo stabilimento di via Val di Foro, e ...